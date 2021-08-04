Заседание суда относительно меры пресечения Чаусу проходит в закрытом режиме

Избрание меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу проходит в закрытом режиме.
Соответствующее решение принял судья Высшего антикоррупционного суда на заседании 4 августа.
Хлопотал о том, чтобы заседание было закрытым, адвокат Ростислав Кравец, поскольку в нем будут исследоваться обстоятельства похищения его подзащитного, информация для служебного пользования и к делу привлечено большое количество правоохранительных органов. С аналогичной просьбой выступили представители Службы безопасности Украины. Они отметили, что Чаус является потерпевшим по делу о его похищении, и он считает, что к нему причастны украинские спецслужбы, а поэтому заседание должно быть закрытым.
Судья удовлетворил эти ходатайства.
Напомним, что Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет из-за получения взятки.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов.
- В марте 2017 стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.