Заседание суда относительно меры пресечения Чаусу проходит в закрытом режиме

Избрание меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу проходит в закрытом режиме.

Соответствующее решение принял судья Высшего антикоррупционного суда на заседании 4 августа.

Хлопотал о том, чтобы заседание было закрытым, адвокат Ростислав Кравец, поскольку в нем будут исследоваться обстоятельства похищения его подзащитного, информация для служебного пользования и к делу привлечено большое количество правоохранительных органов. С аналогичной просьбой выступили представители Службы безопасности Украины. Они отметили, что Чаус является потерпевшим по делу о его похищении, и он считает, что к нему причастны украинские спецслужбы, а поэтому заседание должно быть закрытым.

Судья удовлетворил эти ходатайства.