Вооруженные люди покинули захваченный в Оманском заливе танкер

Вооруженные люди покинули захваченный ими ранее в Оманском заливе танкер Asphalt Princess.

Об этом сообщает The Guardian.

О том, что захватчики покинули судно и оно находится в безопасности, сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). UKMTO рекомендовала судам, которые проходят около одного из эмиратов ОАЭ — Эль-Фуджайры, проявлять особую осторожность.

По данным источников BBC, танкер шел в сторону Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью. На борт судна поднялись до девяти вооруженных мужчин. Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что срочно расследует данные об инциденте у берегов ОАЭ.

4 августа у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, в Оманском заливе неизвестные вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess. Он ходил под флагом Панамы. Инцидент произошел неподалеку порта Эль-Фуджейра в ОАЭ, в 97 километрах от берега.

В Великобритании заявили, что к инциденту причастны иранские военные или поддерживаемые ими боевики. Но там все опровергают. В МИД Ирана призвали не создавать «ложную атмосферу».