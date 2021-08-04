В Оманском заливе неизвестные захватили танкер. Подозревают Иран

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов, в Оманском заливе неизвестные вооруженные люди захватили танкер Asphalt Princess. Он ходил под флагом Панамы.
Об этом пишет Reuters.
Инцидент произошел неподалеку порта Эль-Фуджейра в ОАЭ, в 97 километрах от берега.
На борт корабля поднялись до 10 неизвестных вооруженных людей и захватили его. До этого 4-6 танкеров в Оманском заливе одновременно сообщили о «потере управления». Это означает, что судно не имеет возможности маневрировать в силу исключительных обстоятельств.
В Великобритании считают, что к инциденту причастны иранские военные или поддерживаемые ими боевики. Но там все опровергают. В МИД Ирана призвали не создавать «ложную атмосферу».
- В январе иранские войска задержали в Ормузском проливе судно, которое шло под флагом Южной Кореи. На борту танкера-химовоза Hankuk-Chemi находились 23 члена экипажа. Власти Ирана заявили, что судно арестовали из-за «загрязнения окружающей среды и химического загрязнения Персидского залива».