В Черновицкой области начали вакцинировать детей от коронавируса. Привиты уже пятеро

В Черновицкой области от коронавируса вакцинировали пятерых детей. Иммунизированным от 13 до 16 лет.
Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
«Двое получили прививку в Черновцах, двое — в Глыбокой и один ребенок — в Герце», — рассказали в ОГА.
По словам координатора по вакцинации на Буковине Оксаны Знак, родители решили вакцинировать детей из-за хронических болезней, которые могут быть осложнены течением коронавируса, также среди причин — выезд ребенка за границу на учебу.
- В мае Европейский Союз одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса для детей в возрасте 12—15 лет.
- В июле Министерство здравоохранения Украины рекомендовало в отдельных случаях вакцинировать препаратом Pfizer детей старше 12 лет. Для получения прививки родители детей (12—15 лет) или сами дети (16—17 лет) обращаются к педиатру или семейному врачу.