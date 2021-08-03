В Черновицкой области начали вакцинировать детей от коронавируса. Привиты уже пятеро

Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

В Черновицкой области от коронавируса вакцинировали пятерых детей. Иммунизированным от 13 до 16 лет.

«Двое получили прививку в Черновцах, двое — в Глыбокой и один ребенок — в Герце», — рассказали в ОГА.

По словам координатора по вакцинации на Буковине Оксаны Знак, родители решили вакцинировать детей из-за хронических болезней, которые могут быть осложнены течением коронавируса, также среди причин — выезд ребенка за границу на учебу.