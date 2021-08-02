Беларусская атлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Польша предоставила гуманитарную визу беларусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую пытались вывезти с Олимпиады после критики руководства сборной.

Об этом сообщил заместитель государственного департамента в Министерстве иностранных дел Польши Марцин Пшидач в Twitter в понедельник, 2 августа.

«Беларусская спортсменка Кристина Тимановская уже находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — сообщил Пшидач.