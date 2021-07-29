СНБО проведет следующее заседание на Донбассе. Данилов назвал повестку дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что следующее заседание СНБО состоится 30 июля. Его проведут в Донецкой области.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Заседание, которое состоится завтра, будет проходить на территории Донецкой области», — подчеркнул Данилов.

По его словам, повестка дня уже сформирована. В целом члены СНБО рассмотрят восемь вопросов.

«Будут вопросы границы, будут вопросы безопасности в энергетическом секторе, будут вопросы, связанные с медициной, с водой», — пояснил секретарь СНБО.

Он также отметил, что СНБО продолжит практику выездных заседаний, чтобы привлекать органы местного самоуправления.