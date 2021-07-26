В Китае выявили наибольшее количество новых случаев коронавируса с января

В Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса — наивысшее число с января этого года.
Об этом сообщает France 24.
40 из этих случаев были выявлены внутри страны, остальные — у приезжих. «Из 40 случаев заболевания внутри страны 39 были из провинции Цзянсу и один — из Ляонина», — сообщили в национальной комиссии здравоохранения.
В связи с этим десятки тысяч людей находятся на самоизоляции в столице провинции Цзянсу Нанкине, поскольку власти тестируют 9,2 миллиона жителей города на наличие коронавируса.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования о происхождении COVID-19. Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, предположительно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.