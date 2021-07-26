В Китае выявили наибольшее количество новых случаев коронавируса с января

В Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса — наивысшее число с января этого года.

Об этом сообщает France 24.

40 из этих случаев были выявлены внутри страны, остальные — у приезжих. «Из 40 случаев заболевания внутри страны 39 были из провинции Цзянсу и один — из Ляонина», — сообщили в национальной комиссии здравоохранения.

В связи с этим десятки тысяч людей находятся на самоизоляции в столице провинции Цзянсу Нанкине, поскольку власти тестируют 9,2 миллиона жителей города на наличие коронавируса.