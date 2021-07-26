Протесты на Кубе: активисты заявляют об исчезновении более 500 участников митингов

После протестов на Кубе без вести пропали более 500 участников митингов.

Об этом пишет Sky News.

Такие данные приводит Центр за свободную Кубу, базирующийся в Вашингтоне. Там также заявили, что многие участники акций протеста были осуждены без предоставления им адвокатов.

«Это число намного больше, поскольку сейчас продолжают арестовывать людей. На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы незаконны, обвиняемые даже не смогли увидеться со своими близкими», — заявила пресс-секретарь Центра Джаннисет Риверо.

Сообщается, что десятки людей были арестованы полицейскими в штатском. Группа юристов Cubalex утверждает, что среди задержанных много подростков.

Правительство Кубы в свою очередь заявляет, что вокруг протестов ведется кампания дезинформации. Карлос Фернандес де Коссио, генеральный директор отдела по связям со США Министерства иностранных дел Кубы, сказал, что судебные процессы над протестующими на Кубе являются справедливыми и что им предоставляют адвокатов.