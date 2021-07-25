США не признают миллиардеров Брэнсона и Безоса астронавтами. Для этого регулятор даже изменил правила

В США отказались признавать миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса астронавтами после их космических полетов.
Об этом пишет BBC.
Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) пришлось уточнить критерии присвоения звания астронавта после полетов Безоса и Брэнсона. В частности это управление выдает нагрудные знаки за участие в космических миссиях.
В ведомстве отметили, что астронавтом может считаться тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. В то же время других дополнительных формулировок не указано, поэтому FAA самостоятельно будет решать, кого считать астронавтом.
Правила были изменены в день полета Безоса в космос. До этого звание астронавта могли получить даже космические туристы, которые принимали участие в коммерческих миссиях. Космическим полетом там считали полет на расстояние по меньшей мере в 80 км от поверхности Земли.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к космическому пределу. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, который изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннетт и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.
- Во вторник, 20 июля, в 16:10 миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту.