США не признают миллиардеров Брэнсона и Безоса астронавтами. Для этого регулятор даже изменил правила

В США отказались признавать миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса астронавтами после их космических полетов.

Об этом пишет BBC.

Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) пришлось уточнить критерии присвоения звания астронавта после полетов Безоса и Брэнсона. В частности это управление выдает нагрудные знаки за участие в космических миссиях.

В ведомстве отметили, что астронавтом может считаться тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. В то же время других дополнительных формулировок не указано, поэтому FAA самостоятельно будет решать, кого считать астронавтом.

Правила были изменены в день полета Безоса в космос. До этого звание астронавта могли получить даже космические туристы, которые принимали участие в коммерческих миссиях. Космическим полетом там считали полет на расстояние по меньшей мере в 80 км от поверхности Земли.