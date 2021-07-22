В Украине за сутки 726 новых больных коронавирусом. Вакцинировали 120 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки, 21 июля, зарегистрировали 726 новых больных COVID-19, среди которых 54 ребенка и 22 медика.
По данным Министерства здравоохранения, больше всего новых больных в Киеве (246), Донецкой (44) и Одесской (42) областях.
За прошедшие сутки в больницы доставили 402 человека. Выздоровели 501 украинец, а умерли — 21.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2,24 млн заражений (выздоровели почти 2,2 млн человек) и 52 790 смертей.
Вакцинировали за вторник 120 090 человек (первую дозу получили 65 522, а вторую — 54 568). С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 555 859 человек.
- 21 июля в Украине стартовал пятый и последний этап вакцинации от коронавируса. Прививки смогут сделать все желающие и «Дiю» для этого использовать уже не нужно. В стране также начинают прививать вакциной Moderna.
- Ранее глава Минздрава Ляшко говорил, что в Украине не работают 40% созданных пунктов вакцинации.