В Украине за сутки 726 новых больных коронавирусом. Вакцинировали 120 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки, 21 июля, зарегистрировали 726 новых больных COVID-19, среди которых 54 ребенка и 22 медика.

По данным Министерства здравоохранения, больше всего новых больных в Киеве (246), Донецкой (44) и Одесской (42) областях.

За прошедшие сутки в больницы доставили 402 человека. Выздоровели 501 украинец, а умерли — 21.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2,24 млн заражений (выздоровели почти 2,2 млн человек) и 52 790 смертей.

Вакцинировали за вторник 120 090 человек (первую дозу получили 65 522, а вторую — 54 568). С начала вакцинации полностью иммунизированы 1 555 859 человек.