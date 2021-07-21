Госдеп США отрицает, что призывал Украину воздержаться от критики «Северного потока — 2»

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призывала Украину воздержаться от критики «Северного потока — 2».
Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»во время своего визита в Киев 21 июля.
«Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы бы отстаивали наши общие интересы и ценности», — заявил представитель.
Но он подтвердил, что Германия и США действительно обсуждали вопрос энергетической безопасности Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока — 2».
«Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», — отметил Дерек Шолле.
Напомним, вечером, 20 июля, аналитическое издание Politico опубликовало материал под названием «США склоняют Украину молчать относительно российского газопровода».
Ссылаясь на четыре собственных источника, авторы отмечают что в разгар напряженных переговоров с Берлином в отношении противоречивого трубопровода «Северный поток — 2» Администрация Джо Байдена просит Украину молчать о своем несогласии.
«И Украина не в восторге», — добавляют журналисты.
- Ранее СМИ сообщали, что США и Германия близки к договоренности по газопроводу и готовы объявить о решении. В Киев с визитом прибыл советник Госдепартамента для переговоров.
- По данным Bloomberg, в рамках соглашения Германия готова принять меры, включая санкции, если Россия будет использовать поставки газа в качестве средства давления на Украину.