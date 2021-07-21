Украинские «Буки» на админгранице с Крымом тренировались уничтожать авиацию

Украинские расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» на админгранице с оккупированным Крымом провели учения по уничтожению вражеской авиации. Все цели были успешно поражены.

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

«Буки» провели условные пуски ракет по воздушным целям, защитив от авиаудара объекты гражданской и военной инфраструктуры.

По словам командующего Объединенными силами Сергея Наева, подразделение ЗРК прошли многокилометровый марш на технике, оперативно развернули комплексы на необорудованных позициях, быстро обнаружили цели и «уничтожили» их до момента вхождения в район атаки.