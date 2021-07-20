Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укроборонпрома»

Верховная Рада разблокировала подписание законопроектов о реформе судебной системы и «Укробонпрома».

Об этом пишет пресс-служба Рады.

На внеочередное заседание парламента зарегистрировались только 99 нардепов. Вел заседание первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Сначала нардепы не поддержали постановление об отмене голосования за старт работы Высшей квалификационной комиссии судей, потом — за реформу «Укроборонпрома» и превращение его в холдинг.

Затем депутаты провалили постановления об отмене голосования за реформу Высшего совета правосудия.

Таким образом теперь все эти законопроекты могут подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. После этого они станут законами.