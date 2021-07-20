Рада разблокировала реформы судебной системы и «Укроборонпрома»

Верховная Рада разблокировала подписание законопроектов о реформе судебной системы и «Укробонпрома».
Об этом пишет пресс-служба Рады.
На внеочередное заседание парламента зарегистрировались только 99 нардепов. Вел заседание первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Сначала нардепы не поддержали постановление об отмене голосования за старт работы Высшей квалификационной комиссии судей, потом — за реформу «Укроборонпрома» и превращение его в холдинг.
Затем депутаты провалили постановления об отмене голосования за реформу Высшего совета правосудия.
Таким образом теперь все эти законопроекты могут подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. После этого они станут законами.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей, а 14 июля — закон о ВСП. Также Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома».
- 16 июля депутаты «Батьківщини», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и группы «Довіра» заблокировали подписание законов о судебной реформе. После этого Рада ушла на каникулы.