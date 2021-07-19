США, НАТО и Евросоюз официально обвинили Китай в хакерских атаках

Соединенные штаты, Европейский Союз и НАТО официально обвиняют Китай в хакерских атаках. Эту позицию также разделяют Великобритания, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Канада.

Об этом значится в заявлениях Белого дома и НАТО.

Речь идет о кибератаке, которая произошла в марте 2021 года. Тогда от взлома почтовой программы пострадали десятки тысяч частных компаний и госструктур в США и других странах мира. Хакеры воспользовались уязвимостью программы Exchange Server от Microsoft, в которой люди обмениваются сообщениями.

Злоумышленники пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций.

Компания сразу заявила, что за атаками стоит группа хакеров из КНР, которую поддерживают китайские власти.

«США и страны всего мира считают Китайскую Народную Республику ответственной за ее вредное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве, которое представляет большую угрозу для нашей экономики и национальной безопасности», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.