«Титушку» Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина будут судить за терроризирование осужденных Торецкой исправительной колонии № 2, в которой он отбывает наказание.

Как сообщает Донецкая облпрокуратура, полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых «криминальный авторитет».

Следствие установило, что с марта 2021 года двое «смотрящих» вместе с еще одним заключенным по поручению «криминального авторитета» заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для «общака». Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.

Прокуратура не указывает имен подозреваемых, но в апреле Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщал, что указанным «авторитетом» является 48-летний Крысин. 29 апреля всем четверым сообщили о подозрении по ст. 392 УК (действия, дезорганизующие работу учреждений наказаний). Им грозит еще по 10 лет заключения.