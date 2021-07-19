В Англии отменили большинство карантинных ограничений

В Англии с 19 июля отменено большинство карантинных ограничений.
Об этом сообщает ВВС.
Людям разрешено проводить на улицах собрания, встречи и концерты. Ночные клубы вновь могут работать, а бары и пабы теперь могут пускать посетителей без ограничений. До этого в барах обслуживались только люди за столиками.
Масочный режим теперь не будет обязательным, но в помещениях носить маски рекомендовано.
Вместе со смягчением ограничений людям рекомендуют использовать «ковидний паспорт». Также остаются в силе требования по отслеживанию контактов и самоизоляции.
Ограничения снимаются только в Англии, в остальных частях Великобритании ограничения остаются в силе.
- В Великобритании уже вакцинировали 68% населения. Суточный прирост, однако, высок — в среднем 50 тысяч больных.
- 18 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что ушел на самоизоляцию после контакта с министром здравоохранения Саджидом Джавидом. У последнего днем ранее был выявлен коронавирус.