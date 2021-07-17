Министр здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом после вакцинации

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом после вакцинации.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Сегодня утром получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста», — написал глава британского Минздрава.
По словам Джавида, раньше он получил две дозы вакцины от коронавируса, поэтому переносит болезнь в легкой форме.
Также глава британского Минздрава рассказал в видеообращении, что сделать тест на COVID-19 решил, когда почувствовал легкое недомогание. Сейчас он изолировался дома вместе с семьей, пока ждет результатов повторного теста.
Отдельно Джавид призвал тех, кто еще не вакцинировался, «как можно скорее сделать это».
- Саджид Джавид стал министром здравоохранения 26 июня. Его предшественник Мэтт Хэнкок ушел с поста после того, как нарушил правила социального дистанцирования, — поцеловав коллегу.
- В середине июня власти Великобритании объявили, что переносят отмену всех противоэпидемических ограничений, которая была запланирована на 21 июня.
- Уже больше месяца в Британии растет число случаев коронавируса. Кроме того, все большее распространяется вариант «Дельта», несмотря на то, что более 86% всех взрослых получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.