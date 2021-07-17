В столице Пакистана похитили и несколько часов пытали дочь посла Афганистана

В столице Пакистана — Исламабаде — неизвестные похитили дочь посла Афганистана Силсилу Алихиль и подвергли ее жестоким пыткам.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Афганистана.

Как отмечается, девушку похитили 16 июля и удерживали несколько часов. После этого ее отпустили. Сейчас дочь посла находится в больнице под наблюдением врачей.

Других деталей инцидента в ведомстве не сообщили.