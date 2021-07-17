В столице Пакистана похитили и несколько часов пытали дочь посла Афганистана

В столице Пакистана — Исламабаде — неизвестные похитили дочь посла Афганистана Силсилу Алихиль и подвергли ее жестоким пыткам.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Афганистана.
Как отмечается, девушку похитили 16 июля и удерживали несколько часов. После этого ее отпустили. Сейчас дочь посла находится в больнице под наблюдением врачей.
Других деталей инцидента в ведомстве не сообщили.
«МИД решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских миссий в Пакистане», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Также МИД призвал правительство Пакистана немедленно принять необходимые меры для полного обеспечения безопасности посольства и консульств Афганистана и иммунитета дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и конвенциями.
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