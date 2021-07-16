ВАКС приговорил экс-нардепа Пресмана к 3 годам условно за почти миллион гривен компенсации за жилье

Народный депутат Украины VII и VIII созывов получил 3 года условного срока за злоупотребление служебным положением. Экс-нардеп незаконно получил 928 890 гривен компенсации за пользование номером в «Гостиничном комплексе «Национальный», имея собственное жилье в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как отмечается, экс-нардеп заключил соглашение с прокурорам, признав свою вину. Во время судебного заседания он заявил, что искренне раскаивается и добровольно возместил нанесенный ущерб в полном объеме.

Суд назначил бывшему народному депутату согласованное наказание — 3 года лишения свободы с лишением права занимать госдолжности сроком на 1 год и 17 тысяч гривен штрафа, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.

В течение этого времени он периодически должен появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

По данным Transparency International, речь идет об Александре Пресмане. В организации уточнили, что экс-нардеп должен выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсировать 23 тысячи гривен, потраченные на проведение экспертиз по делу.