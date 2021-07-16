Госпродпотребслужба отменяет штраф для «Новой почты» в размере 326 млн гривен

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) рекомендовала отменить штраф почтовом оператору «Новая почта» в размере 326 млн гривен. Комиссия рассмотрела этот инцидент и выявила ряд нарушений.

Об этом в своем Facebook написала руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Она рассказала, что во время проверки комиссия установила, что во время государственного контроля «Новой почты» были допущены процессуальные нарушения, а сам штраф не учитывает принцип пропорциональности нарушении и наказания.

«Фактически же штраф не просто отменили. Сделаны серьезные выводы, которые будут положены в основу новых законодательных норм. Мы хотим сделать невозможным вынесение отдельными чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению. Защита интересов общества и государства должно быть на высоком уровне. Но это не должно превращаться в «парад абсурда», — пояснила Магалецкая.

Также чиновница предложила «Новой почте» добавить в свое приложение кнопку, которая бы позволила потребителям сразу пожаловаться на обслуживание в отделении.

Сама же «Новая почта» после штрафа выступила с инициативой внести изменения в законодательство, чтобы исключить манипуляции со стороны контролирующих органов.

«Размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере прав потребителей должны рассчитываться от уровня необлагаемых минимумов доходов, а не от процента от реализации. Это общеупотребительная практика в других законодательных сферах и ее применение в законе о правах потребителей сделает невозможным немотивированное наложение штрафов, непропорционально высоких допущенным нарушениям», — подчеркнули в компании.