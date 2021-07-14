СБУ вызвала на допрос Бойко, Палицу и еще трех нардепов по делу о «Харьковских соглашениях»

Служба безопасности вызвала на допрос одного из лидеров партии ОПзЖ Юрия Бойко, главу партии «За майбутнє» Игоря Палицу и еще трех нардепов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Там указано, что повестки на период с 19 до 21 июля получили нардепы Юрий Бойко, Игорь Палица, Виталий Борт, Сергей Ларин и Дмитрий Шпенов.
Как уточнил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, депутатов допросят по делу о ратификации парламентом «харьковских соглашений». Все они были нардепами в 2010 году.
«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковских соглашений». Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ», — отметил он.
«Харьковские соглашения»
21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).
Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины, хотя нужно было уменьшать их количество и вообще выводить из Севастополя. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.
- 11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины — «Харьковских соглашений» — и всех 236 депутатов, которые за нее проголосовали. Впоследствии в СБУ сообщили о начале этой проверки.
- Через несколько дней в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия «Харьковских соглашений», которые приняли в 2010 году. Тогда эти соглашения фактически открыли дорогу к аннексии Крыма.