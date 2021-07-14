Нардеп Тищенко о причинах конфликта со Столаром: Может, в детстве я к нему плохо относился

Тищенко во время общения с «Бабелем» рассказал, что «не вникал» в вопрос был ли Столар надзирателем столицы при Кличко.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что каналы депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Столара работают против президентской фракции и против него лично. Но ответа на вопрос, что именно стало причиной конфликта Тищенко избегает.

На прямой вопрос о причинах конфликта с нардепом от ОПзЖ (недавно в эфире телеканала Kyiv.Live вышел сюжет о том, что «слуга» делает себе уколы красоты) Тищенко ответил: «Может, за то, что в детстве я к нему плохо относился. У его мамы [Яны Столар] и у меня были рядом офисы. И маленький Вадим приходил с мамой, выбирал у меня в магазине обувь, и скидку всегда я давал. И в моих ресторанах всегда у него была скидка. С его мамой у меня хорошие отношения».

После этого шеф-редактор «Бабеля» в очередной раз прямо уточнила в Тищенко, правда ли, что Столар конфликтует с ним, потому что тот дружит с Комарницким, который занял его место «куратора Киева».

«Это бред, невозможно стать кем-то без поддержки правоохранительных органов и каких-то чиновников», — сказал Тищенко.