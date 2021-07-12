Нацкомиссия по тарифам заявила о манипуляциях «Винницаоблэнерго» и поддержала СБУ

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявила о махинациях компании «Винницаоблэнерго», которые говорят о возможном искусственном увеличении объемов затрат электроэнергии для завышения тарифов.

Так НКРЭКУ отреагировала на недавнее сообщение Службы безопасности о разоблачении крупной подпольной криптофермы в одном из бывших помещений «Винницаоблэнерго».

Нацкомиссия зафиксировала необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост затрат электрической энергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах.

В НКРЭКУ отмечают, что оценка СБУ убытков от возможного майнинга криптовалюты соизмерима с объемом необоснованных расходов энергии, предложенных компанией для учета в соответствующих тарифах. Из-за этого в 2019 году регулятор не учитывал эти объемы при установлении тарифов.

СБУ оценивала ущерб в 5—7 млн грн ежемесячно.