В выходные в большей части Украины ожидается дождь — но жара никуда не денется

В выходные, 10—11 июля, а также в понедельник, 12 июля, в большей части Украины ожидается дождь, местами он будет с градом.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
Днем в субботу, 11 июля, на Закарпатье, Прикарпатье, а также в южных областях ожидаются дожди. В воскресенье, 12 июля, на большей части территории страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквальное усиление ветра до 15—20 м/с.
Что касается температуры, то в последующие трое суток в Украине сохранится жаркая погода: ночью будет +15... + 21 °С, а днем +29... + 34 °С.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В разных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, что приводит к гибели людей.
- В столице Украины за июнь несколько раз фиксировали температурные рекорды.