Microsoft выплатит всем сотрудникам по $1 500 в качестве премии за работу во время пандемии

Компания Microsoft выплатит всем своим сотрудникам по полторы тысячи долларов премии. Это будет благодарность за работу во время пандемии.
Об этом пишет The Verge.
Как отметила руководительница HR-департамента компании Катлин Хоган, премию получат сотрудники компании и в США, и за рубежом. На нее могут претендовать работники, которые начали работу в Microsoft до 31 марта 2021 года и находятся на должностях, ниже вице-президента.
Всего в компании трудоустроены более 175 тысяч сотрудников. На выплаты им премий Microsoft планирует выделить 200 миллионов долларов. Это прибыль компании за двое суток.
- Многонациональная корпорация Microsoft с 29 марта начала возвращать сотрудников в штаб-квартиру в Редмонде (штат Вашингтон). Microsoft также опубликовала результаты опроса после года удаленной работы. В опросе приняли участие более 30 тысяч сотрудников, работающих полный рабочий день. 73% из них заявили, что хотели бы продолжить гибкие варианты удаленной работы, а 46% заявили, что планируют переехать в этом году, чтобы иметь возможность работать удаленно.