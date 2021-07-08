Российский военный самолет прервал брифинг лидеров Литвы и Испании. Его пришлось перехватывать

Брифинг премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы был прерван российским военным самолетом, который приблизился к воздушному пространству Литвы. Политики давали пресс-конференцию на авиабазе «Шяуляй» и после сообщения о российском самолете испанским истребителям Eurofighter пришлось срочно подниматься в небо для сопровождения.
Об этом сообщают Reuters и «Европейская правда».
Пресс-конференция перед ангаром истребителей продлилась всего три минуты. Участникам и журналистам пришлось покинуть рабочую зону авиабазы в момент подготовки истребителей к вылету.
Испанские истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели на перехват самолета из Калининградской области в 10:55. В Минобороны Литвы заявили, что россияне традиционно не предоставили план полета.
Брифинг возобновился после посадки всех Eurofighter.
- Боевой авиации НАТО часто приходится сопровождать самолеты России вблизи границ стран Балтии. Россияне отключают транспондеры и не сообщают полетные планы, вторгаясь в пространство стран.
- В июне российские истребители дважды нарушили пространство Дании, не реагируя на предупреждения. После этого посла РФ вызвали в Копенгаген.