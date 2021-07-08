Российский военный самолет прервал брифинг лидеров Литвы и Испании. Его пришлось перехватывать

Брифинг премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы был прерван российским военным самолетом, который приблизился к воздушному пространству Литвы. Политики давали пресс-конференцию на авиабазе «Шяуляй» и после сообщения о российском самолете испанским истребителям Eurofighter пришлось срочно подниматься в небо для сопровождения.

Об этом сообщают Reuters и «Европейская правда».

Пресс-конференция перед ангаром истребителей продлилась всего три минуты. Участникам и журналистам пришлось покинуть рабочую зону авиабазы в момент подготовки истребителей к вылету.

Испанские истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели на перехват самолета из Калининградской области в 10:55. В Минобороны Литвы заявили, что россияне традиционно не предоставили план полета.

Брифинг возобновился после посадки всех Eurofighter.