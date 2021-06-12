Российские истребители дважды нарушили пространство Дании, не реагируя на предупреждения. Посла РФ вызовут в Копенгаген

Минобороны и Министерство иностранных дел Дании обвинили Россию в преднамеренной провокации и вторжении в воздушное пространство.

Об этом сообщает Fyens.

Утром 11 июня два российских истребителя Су-30 дважды пролетели в районе острова Борнхольм и не реагировали на предупреждения о том, что они не имеют права находиться в указанном районе. ВВС Дании пришлось поднимать на перехват истребители F-16.

Министр обороны Дании Трине Брамса заявила, что воспринимает случай очень серьезно, поскольку такое происходит крайне редко.

«Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет», — заявила она.

Глава МИД Йеппе Кофод назвал действия самолетов недопустимыми. «Похоже, что эти действия были преднамеренными», — добавил он.

Датская сторона вызовет в Копенгаген посла РФ.