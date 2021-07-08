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Больше половины американских штатов подали в суд на Google. Компанию обвиняют в монополизации рынка

Автор:
София Телишевская
Дата:

Videvo

В США столичный округ Колумбия и еще 36 американских штатов подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства.

Дело будет рассматривать федеральный суд штата Калифорния, сообщает Politico.

Истцы пытаются оспорить доминирующее положение компании на рынке приложений для устройств на операционной системе Android, а также взимание 30% комиссии с разработчиков приложений на любые продажи цифровых товаров и услуг.

«Google контролирует 90% рынка приложений для Android, и ни один другой цифровой магазин не занимает более 5% рынка. Компания позволяет использовать на гаджетах другие магазины приложений, но всячески препятствует их популярности и продвижению», — говорится в объяснении мотива иска.

Это первый иск, который пытается оспорить контроль Google на рынке магазинов мобильных приложений для Android. Сейчас антимонопольные расследования в отношении IТ-гиганта ведут в Великобритании и Австралии.

  • В ноябре 2020 года Совет по конкуренции в Турции оштрафовал Google на $26 миллионов за то, что компания злоупотребляет монополией на рынке. Компанию обвинили в нарушении правил честной конкуренции.
  • В октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило Google в монополии на поиск контента в интернете и поисковую рекламу.
  • 28 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который также называют законом о «налоге на Google». Закон определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) компаний-нерезидентов, таких как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, предоставляющих электронные услуги украинцам.