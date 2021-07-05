СБУ заблокировала схему незаконной приватизации леса на Киевщине

Служба безопасности Украины заблокировала схему незаконной приватизации государственных земель на Киевщине. Злоумышленники пытались забрать у государства лес площадью 50 га в Вышгородском районе. Ориентировочная стоимость территории лесного фонда более 100 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организаторы привлекли к схеме должностных лиц сразу трех государственных учреждений:
- Главного управления Госгеокадастра в Киевской области;
- Вышгородской РГА;
- ГП «Выщедубечанский лесхоз».
Должностных лиц привлекли деньгами. Во время обысков правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам схемы.
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