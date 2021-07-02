Синоптики объявили на 3 июля штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил в Украине 3 июля штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на странице Гидрометцентра.

В субботу ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В ближайшие дни в Украине будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами и переменчивой жарой. Температура воздуха на территории страны будет разной: в западных областях прогнозируют прохладу, а на востоке и юго-востоке ожидается настоящая жара.

В следующие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, а в Карпатах и на Левобережье во время грозы возможен град и шквалы до 15—20 м/с.