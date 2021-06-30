Украина и Ирландия договариваются о взаимном признании COVID-паспортов

Украина и Ирландия договариваются о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Министерства иностранных дел.

Эту тему подняли во время разговора главы внешнеполитических ведомств обеих стран — Дмитрий Кулеба и Саймон Коуэн.

«Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса», — отметил Кулеба.

Он также сообщил, что этот вопрос станет первым для нового посла Ирландии в Украине, который прибудет через несколько недель.