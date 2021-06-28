В центре Лондона на станции метро прогремел мощный взрыв

В центре Лондона в районе Саутуарк на станции метро Elephant & Castle Station прогремел сильный взрыв.
Как сообщает Daily Mail.
Указано, что взрыву предшествовал пожар. На место прибыли 100 спасателей. Причины взрыва и пожара пока неизвестны.
Столичная пожарная служба сообщает, что под железнодорожными арками горят три коммерческих объекта, а также четыре автомобиля, вагоны и телефонная будка. В районе перекрыты дороги, людям рекомендуют не приближаться к станции.
Информации о пострадавших пока нет.
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