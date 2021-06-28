В центре Лондона на станции метро прогремел мощный взрыв

В центре Лондона в районе Саутуарк на станции метро Elephant & Castle Station прогремел сильный взрыв.

Как сообщает Daily Mail.

Указано, что взрыву предшествовал пожар. На место прибыли 100 спасателей. Причины взрыва и пожара пока неизвестны.

Столичная пожарная служба сообщает, что под железнодорожными арками горят три коммерческих объекта, а также четыре автомобиля, вагоны и телефонная будка. В районе перекрыты дороги, людям рекомендуют не приближаться к станции.

Информации о пострадавших пока нет.