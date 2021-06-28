В Германии от коронавируса вакцинировали уже половину взрослого населения

В Германии по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили уже более 44 миллионов человек. Это составляет 53% населения страны.
Об этом в своем Twitter написал министр здравоохранения Йенс Шпан.
Он также отметил, что почти 30 млн человек уже завершили процесс вакцинации, получив обе дозы.
«Таким образом наше задание на июнь для Германии — вакцинировать как минимум каждого второго жителя один раз и как минимум каждого третьего жителя полностью — было перевыполнено», — подчеркнул министр.
- В Германии с 7 июня разрешили вакцинацию от коронавируса всем желающим, независимо от приоритетных групп.
- Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что в будущем населению придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.