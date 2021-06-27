В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода. На западе — жара, а на востоке — дожди

Погода в Украине в ближайшие двое суток будет переменчивой — в западных и южных областях количество осадков уменьшится, поэтому там будет преобладать жаркая и сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 28 июня, в западных и большинстве южных областей обойдется без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди и грозы. В Черниговской и Сумской областях пройдут сильные дожди, на Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с.

В западных областях температура ночью будет колебаться от +13 до +16 °С, а на всей остальной территории от +17 до +21 °С.

Днем в Закарпатской, Луганской и южных областях столбики термометров поднимутся до +30 °С.

В Киеве в понедельник пройдут кратковременные дожди, температура ночью +17...+19° С, а днем около +25 °С.

Укргидрометцентр

Во вторник, 29 июня, ночью без осадков. Днем в северных, восточных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15—20 м/с. На остальной территории ветер западный и юго-западный — 5—10 м/с.

Температура ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С, а вот на Закарпатье прогнозируют до +33 °С.