Google отложила на год блокировку сторонних cookie-файлов в Chrome, чтобы не травмировать рекламный бизнес

Компания Google отложила до 2023 года отказ от сторонних файлов сookie в браузере Chrome. То есть, блокировка этих файлов начнется примерно на год позже, чем предполагалось первоначально, пишет The Verge.

В других браузерах, таких как Apple Safari и Mozilla Firefox уже реализованы функции блокировки файлов сookie. Но отказ от сookies в Chrome куда сильнее повлияет на рекламный бизнес, поскольку он считается самым популярным браузером — это и стало причиной отсрочки.