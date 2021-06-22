Меркель провела телефонный разговор с Зеленским и пригласила его в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пригласила его на переговоры в Берлин.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Собеседники отметили особенность сегодняшней даты — Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, подчеркнув важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранения памяти о человеческих жертвах», — говорится в сообщении.

Зеленский еще раз подтвердил приглашение Меркель посетить Украину и принять участие в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины. В свою очередь канцлер Германии пригласила Зеленского в ближайшее время в Берлин, чтобы обсудить мирное урегулирование на Донбассе.

После этого Зеленский в своем Twitter назвал дату визита в Германию — его пригласили в Берлин 12 июля.