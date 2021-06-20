«Некоторым нравится бег с препятствиями по карусели». В России отреагировали на заявление советника Байдена о санкциях

В России резко отреагировали на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана относительно подготовки санкций против РФ, сравнив действия Белого дома с «бегом с препятствиями по карусели».

Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток — 2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — заявила она.