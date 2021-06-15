Прокуратура требует от Минюста закрыть Херсонское СИЗО. Комплекс находится в аварийном состоянии

Офис генерального прокурора требует закрыть Херсонский следственный изолятор из-за неудовлетворительного состояния помещений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Проверка выявила, что фактически для содержания заключенных в СИЗО функционирует только один корпус. Эксплуатацию корпусов № 2 и № 3 прекратили еще с 2014 года, поскольку их признали аварийными, а заключенных перевели в Николаевский следственный изолятор, а также на участки следственного изолятора при «Северной исправительной колонии № 90» и «Дарьевской исправительной колонии № 10».

В корпусе № 1 пока держится 427 человек при лимите в 277. Это приводит к тому, что жилая площадь на каждого из взятых под стражу и осужденных фактически составляет от 1,3 до 1,8 кв. м, что является нарушением не только украинского законодательства, но и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По итогам проверки министру юстиции внесли документ реагирования. «Мы должны прекратить нарушения прав заключенных в Херсонском СИЗО, поэтому мною сегодня внесено указание министру юстиции с требованием немедленно решить вопрос о прекращении использования аварийных помещений и направлении заключенных в другие учреждения предварительного заключения», — заявил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

По его словам, заключенных можно перевести в уже упомянутые «Северную колонию № 90» и «Дарьевскую колонию № 10». Также их можно разместить в Николаевском и Одесском следственных изоляторах.