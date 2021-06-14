Зеленский сожалеет, что Байден не встретился с ним перед саммитом с Путиным

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что президент США Джо Байден не смог встретиться с ним в преддверии своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня.
Об этом сообщает AFP.
«Было бы лучше провести эту встречу до саммита двух президентов», — сказал Зеленский в интервью международным СМИ, в том числе AFP.
Президент также отметил, что Украина «каждый день» доказывает свою готовность вступить в НАТО, и обвинил Россию в затягивании его встречи с Путиным.
- 7 июня состоялся разговор между Байденом и Зеленским. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский отдельно поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Встречу лидеров США и России проведут на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Саммит Джо Байдена и Владимира Путина запланирован на 16 июня