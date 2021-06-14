В Украине за сутки выявили 420 новых больных коронавирусом, госпитализированных несколько больше

В Украине за воскресенье 13 июня выявили 420 новых больных коронавирусом, среди них — 32 ребенка и 2 медработника. Об этом сообщил Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека, 13 умерли, а выздоровели — 3 328.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 223 978 человек умерли 51 692, а выздоровели 2 130 665.

Что касается вакцинации, то 13 июня сделали 22 219 прививок. Всего с начала кампании — 1 718 499.