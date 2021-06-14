В Украине за сутки выявили 420 новых больных коронавирусом, госпитализированных несколько больше

В Украине за воскресенье 13 июня выявили 420 новых больных коронавирусом, среди них — 32 ребенка и 2 медработника. Об этом сообщил Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека, 13 умерли, а выздоровели — 3 328.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 223 978 человек умерли 51 692, а выздоровели 2 130 665.
Что касается вакцинации, то 13 июня сделали 22 219 прививок. Всего с начала кампании — 1 718 499.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.