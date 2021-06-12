Зеленский подписал закон о новых правилах кредитования для жителей прифронтовой зоны

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1451-ІХ, принятый Верховной Радой 19 мая, который отменяет запрет на штрафы по новым кредитам для граждан, живущих в зоне ООС, а также запрет взысканий на залоговую недвижимость по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

Документ отменяет запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые жители прифронтовой зоны (кроме отдельно определенных населенных пунктов) брали после 1 мая.

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая, или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

«То есть украинцы, проживающие в зоне проведения АТО/ООС и имеющие задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности», — отмечают в пресс-службе Зеленского.

Также отменяется запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая этого года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого/среднего бизнеса и расположенной в зоне ООС.

Запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения, останется в силе.

«Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственным программам «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%» на равных условиях со всеми гражданами Украины», — сказано в сообщении.