МВД хочет купить шесть самолетов для Нацгвардии и ГСЧС. В списке модификации Ан-32, Ан-178 и Ан-74

Министерство внутренних дел хочет купить шесть самолетов для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии у ГП «Антонов» и Харьковского авиазавода.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на ответ МВД.

Для ГСЧС у «Антонова» хотят купить два Ан-178-100Р под госгарантии в 3,53 млрд гривен и один Ан-32П под гарантии в 470 млн грн. В ГСЧС уже работают над документами для проведения закупки.

Ан-32П — это двухмоторный пожарный самолет, который оснащен четырьмя внешними съемными баками объемом по 2 тысячи литров каждый. Ан-178-100Р — это ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями.

Для Нацгвардии рассматривают три самолета Ан-74Т-200А производства «Харьковского госавиационно-производственного предприятия». Эти многоцелевые транспортные самолеты предназначены для доставки личного состава и грузов. Покупка будет возможна в случае выделения дополнительных ассигнаций из госбюджета, отметили в МВД.