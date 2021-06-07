СБУ изъяла крупную партию янтаря — почти на 5 миллионов гривен. На горячем задержали 16 старателей

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности разоблачили преступную группу, которая занималась контрабандой незаконно добытого янтаря в страны Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики на горячем задержали 16 старателей на землях госфонда вблизи села Новаки и провели 24 обыска на объектах группировки. По предварительным данным следствия, к незаконному бизнесу причастны десять жителей райцентра Сарны.

Всего силовики изъяли 35 мотопомп кустарного производства, почти 650 кг янтаря различных фракций, черновые записи с объемами сбыта и три единицы огнестрельного оружия.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 УК (незаконная добыча и сбыт янтаря) продолжается досудебное расследование. Участникам группировки грозит от 4 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.