«Санкции останутся навсегда». В МИД России заявили о подготовке к отключению от платежных систем

В России готовятся к возможному отключению страны от платежных систем.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передает ТАСС.

«Конечно, нам надо готовиться к дополнительным ограничительным мерам, которые мы в обиходе называем санкциями. Понятно, что подготовится ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем», — сказал он.

При этом замминистра признал, что Россия не может полностью замкнуться на себе. «Никто не может сегодня на 100% своими силами и средствами себя содержать и развивать», — добавил Панкин.

Также замминистра подчеркнул, что санкции против России «останутся навсегда». «Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно», — сказал он.

Панкин отметил, что Россия не будет просить о снятии санкций. «Понятно, что мы Крым не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами, так же как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами. Это жесткая мысль, но надо быть реалистами», — резюмировал он.

В субботу международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало сообщение, в котором допустило риск отключения России от международных платежных систем.