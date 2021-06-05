Эрдоган сообщил об открытии Турцией нового крупного месторождения газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море месторождения газа.

Об этом пишет Reuters.

По словам турецкого президента, потенциал месторождения — 135 млрд кубометров газа. Таким образом общий потенциал разведанных Турцией месторождений составляет свыше 540 млрд кубометров газа.

Турция намерена перекачивать газ из открытых месторождений в свою основную сеть в 2023 году, при этом стабильная добыча начнется только в 2027 или 2028 году. Для этого потребуется трубопровод протяженностью не менее 160 км, а также необходимо будет построить приемную станцию.

Турция сильно зависит от импорта газа из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного газа из Катара, США, Нигерии и Алжира. В прошлом году Турция импортировала 48,1 млрд кубометров газа, треть которого была из России. Турция также ведет разведку углеводородных ресурсов в Средиземном море, что привело к напряженности в отношениях с Грецией и Кипром.