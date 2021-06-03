Стоимость американской сети кинотеатров AMC с начала года выросла в 60 раз. Этому поспособствовали пользователи Reddit

Стоимость акций американской сети кинотеатров AMC в течение года выросла более чем 3 000% благодаря пользователям форума Reddit.

Об этом пишет Bloomberg.

Акции сети подорожали на 95%, что привело к росту капитализации сети до $31, 3 млрд. В течение 2020 года рыночная стоимость AMC не превышала $500 млн и еще несколько месяцев назад компания находилась на грани банкротства. Крупная сеть кинотеатров сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Стоимость акций сети долгое время не превышала $2. Однако 28 января 2021 на торгах цена акции AMC подскочила до $16 за акцию. Рост стоимости ценных бумаг киносети был вызван действиями пользователей платформы Reddit из тематического форума об инвестициях. Они начали массово скупать акции сети, что позволило тем вырасти в цене. Так группа мелких инвесторов ведет «войну» с большими хедж-фондами, которые зарабатывают на удешевлении компаний.