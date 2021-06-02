СНБО собирается на очередное заседание. Обсудят восемь вопросов, в том числе вступление Украины в НАТО

В Совете национальной безопасности и обороны анонсировали очередное заседание. Оно состоится в пятницу, 4 июня.
Об этом пишет пресс-служба СНБО.
«Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, представленную секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Она состоит из 8 вопросов», — говорится в сообщении.
Деталей об этих восьми вопросах в СНБО не сообщают. Лишь отмечают, что на заседании планируют обсудить выполнение предыдущих решений СНБО и интеграцию Украины в НАТО.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских). По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.
- 21 апреля Зеленский подписал указ о введении очередных санкций против 13 украинцев и почти 100 компаний.