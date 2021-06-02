СБУ предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных самолетов

Служба безопасности предотвратила вывоз из Украины военного оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН. Оперативники спецслужбы выяснили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.
Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.
- Сотрудники СБУ помешали незаконному вывозу из Украины золотых украшений Скифского периода, стоимость которых на аукционах может стартовать от $40 тысяч.
- Перед этим Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей.