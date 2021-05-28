СБУ пресекла вывоз из Украины золотых украшений Скифского периода. Их цена от $40 тысяч

Сотрудники Службы безопасности помешали незаконному вывозу из Украины золотых украшений Скифского периода, стоимость которых на аукционах может стартовать от 40 тысяч долларов.

Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

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Украшения изъяли у курьера на пункте пропуска «Ягодин» возле границы Польши. Курьер действовал по заданию посредника, который работал в интересах клиентов из Европы.

У курьера при досмотре личных вещей нашли 11 подвесок из желтого и белого золота, которые, как отмечают в СБУ, имеют культурную и историческую ценность для Украины.

Изъятые украшения направят на экспертизу. Курьеру сообщат о подозрении в контрабанде (ч. 1 ст. 201 УК). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.