В Швеции в лесу мужчина случайно нашел украшения, которым примерно 2 500 лет

На западе Швеции мужчина случайно нашел сокровища бронзового века, которым примерно 2 500 лет. Об этом сообщает BBC. Картограф по имени Томас Карлссон обследовал лес для своего спортивного клуба и наткнулся на находку, которая состоит из почти 50 предметов, включая ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Украшения датированы периодом между 750 и 500 годами до нашей эры.

Мужчина сказал: «Сначала я подумал, что это может быть лампа, но когда я присмотрелся, то увидел, что это старые украшения». Шведские археологи говорят, что найти такое сокровище в лесу — большая редкость, ведь древние племена обычно оставляли такие подношения в реках или болотах, а это сокровище находился на лесной подстилке, рядом со скалами. Сам лес находится недалеко от города Алингсас.

Вероятно, Карлссон нашел клад после того, как его раскопали дикие животные, оставив предметы на поверхности. Мужчина заметил металлический блеск, когда смотрел на карту. Сначала он подумал, что украшения были копиями, ведь они были в хорошем состоянии. Затем он связался по электронной почте с местным археологом. Археологи считают, что эти украшения были подношением богу или «инвестицией» в жизнь после смерти.

«Ювелирные изделия очень хорошо сохранились. Большинство предметов могут быть связаны с женщиной или женщинами с высоким социальным статусом», — сказал профессор Йохан Линг, преподаватель археологии в Гетеборгском университете. Шведский закон требует, чтобы каждый, кто обнаружил подобные предметы старины, сообщал в полицию или местным властям, поскольку они считаются государственной собственностью. Шведский совет национального наследия затем решает, какое вознаграждение получит тот, кто нашел сокровища. Карлссон сказал, что награда «была бы хорошим бонусом, но это не очень важно».